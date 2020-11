Assassin’s Creed Valhalla z ciekawostkami dla fanów Harry’ego Pottera

W Assassin’s Creed Valhalla pojawia się masa easter eggów nawiązujących do Harry’ego Pottera. Ubisoft ukrył w grze wiele ciekawostek i sekretów.

Premiera nowego Assassin’s Creed odbiła się w branży szerokim echem. Z jednej strony mamy wysokie oceny z prasy, a z drugiej awanturę o osiągnięcia na PC. Gracze, którzy zdecydowali się na zakup Valhalli dzielą się w Internecie ciekawostkami, na które udało im się natknąć podczas zabawy.

Okazuje się, że Ubisoft przygotował coś dla fanów Harry’ego Pottera. W grze znajduje się opuszczone domostwo, w którym można natknąć się na wiele ciekawostek luźno nawiązujących do świata wykreowanego przez J. K. Rowling.

Szczególnie ciekawa jest tajemnicza lista, która z pewnością wpadnie w oko miłośnikom przygody młodego czarodzieja.

Jest to oczywiście nawiązanie do Horkruksów, czyli przedmiotów obecnych w uniwersum HP, w których ktoś zaklął część swojej duszy. Siódmym Horkruksem był sam Harry Potter. To jednak nie koniec znalezisk.

Dodatkowo w chałupce można znaleźć kultową tiarę, naszyjnik i książkę nawiązującą do magicznego uniwersum. Uwadze fanów z pewnością nie umkną również cztery sztandary, które symbolizują książkowe Domy.

Ogromny świat Valhalli z pewnością kryje jeszcze wiele podobnych sekretów. Zapewne w niedalekiej przyszłości poznamy kolejne ciekawostki zawarte w średniowiecznej Anglii.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.