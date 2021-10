Discovery Tour do Assassin’s Creed Valhalla już dostępne. Dodatek znacząco się różni od poprzednich

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Dziś premiera Discovery Tour do gry Assassin’s Creed Valhalla. Twórcy nieco zmienili koncept tego rozszerzenia, udostępniając znacznie więcej rozgrywki. Wraz z ukończeniem zadań pozyskacie nowe przedmioty możliwe do wykorzystania w podstawowej wersji.

Jeśli jesteście szczęśliwymi nabywcami Assassin’s Creed Valhalla, omawiane DLC otrzymacie za darmo. Jest też możliwość zakupu go osobno w formie niezależnego dodatku. Wtedy przyjdzie Wam zapłacić za niego 79,90 zł. Rzućcie okiem, co takiego mają na jego temat do zaprezentowania sami twórcy:

Nowe rozszerzenie to świetna okazja, by zgłębić historię wikingów oraz Anglosasów. Podczas ogrywania dodatku wcielicie się w jednego z czterech bohaterów i przeżyjecie z ich perspektywy wiele wydarzeń, które jednocześnie pogłębią Waszą wiedzę na temat realiów ukazanych w świecie Assassin’s Creed Valhalla.

Ukończenie misji pozwoli Wam odblokować legendarny miecz krótki, nowego kruka, a także tatuaże, które może nosić Eivor – główny bohater bądź bohaterka produkcji Ubisoftu. Tak, oznacza to, że „podstawka” również otrzyma odblokowaną przez Was zawartość.

Discovery Tour obsługuje w pełni przetłumaczone na język polski napisy. Niestety, nie przewidziano polskiego audio, co pewnie nie każdemu się spodoba, choć podstawowa wersja gry również takowego nie posiada.