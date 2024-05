Assassin’s Creed Shadows w pre-orderach z gratisami, czyli jak najlepiej przygotować się na premierę

Ubisoft niedawno oficjalnie zapowiedział kolejną grę z uwielbianej serii. Tym razem gracze trafią do feudalnej Japonii, wcielając się w dwie, kompletnie od siebie różne postacie. Zamówienia przedpremierowe możecie składać m.in. w sklepie RTV Euro AGD.

Assassin’s Creed Shadows – pre-ordery z bonusami

Ubisoft może dosłownie rządzić w tym roku. Za nami niezwykle udana premiera darmowego XDefiant, a francuski gigant szykuje się do debiutu Star Wars Outlaws oraz Assassin’s Creed Shadows. Obydwie te gry trafią na rynek jeszcze w bieżącym roku, z czego nowy “asasyn” zadebiutuje 15 listopada 2024 roku. Jak się przygotować na premierę?

Z pomocą zamówień przedpremierowych, rzecz jasna. Pre-ordery dla wieli graczy to sprawa zakazana, ale w istocie pozwalają często bezproblemowo zamówić grę (nie martwiąc się później o jej dostępność), a do tego dostać coś więcej. Nie inaczej jest tym razem, bo jeśli będziecie odpowiednio szybcy, możecie liczyć na tak pożądany w dzisiejszych czasach kolekcjonerski gadżet w postaci steelbooka!

To nie koniec, bo prócz “edycji specjalnej” ze steelbookiem oraz droższego wydania “gold”, jest także kolekcjonerka. Obecnie jednak nie jest dostępna w sprzedaży, więc polecam obserwować sytuację, bo być może uda się jeszcze ją zamówić przed premierą i położyć ręce na drogim, ale mimo wszystko kuszącym wydaniu.

Co znajdziemy w poszczególnych edycjach gry?

Assassin’s Creed Shadows Edycja Specjalna oferuje nam dostęp do bazowej wersji gry wraz z ekskluzywnym questem dla posiadaczy zamówień przedpremierowych. W RTV Euro AGD możecie także liczyć na dodatkowy steelbook dla wybranych zamówień (kto pierwszy, ten lepszy!).

Assassin’s Creed Shadows Edycja Gold to, prócz questa w pre-orderze, przepustka sezonowa oferująca dostęp do dodatkowych przedmiotów w grze oraz dwóch nadchodzących dodatków (jeszcze niezapowiedzianych). Prócz tego znajdziemy tu również 3-dniowy wcześniejszy dostęp przed premierą.

Assassin’s Creed Shadows Edycja Kolekcjonerska to wszystko, co powyższe, z bodaj największą atrakcją, czyli figurką przedstawiającą dwójkę głównych bohaterów gry – shinobi Naoe oraz samuraja Yasuke. Jest tu również pakiet Ultimate, który daje nam pakiet postaci Sekiryu zawierający ekwipunek i zestawy broni dla Naoe i Yasuke, Bestię Sekiryu oraz bibelot Smoczy Ząb, do tego pakiet kryjówki Sekiryu zawierający cztery unikalne ozdoby do personalizacji kryjówki dla twojej ligi shinobi oraz pięć punktów umiejętności wraz z ekskluzywnym filtrem do trybu fotograficznego.