Assassin’s Creed Shadows? E tam, poprzednie gry z serii możecie kupić o wiele taniej, już od 31 zł

Nowy asasyn zdobywa dość mieszane opinie. Raczej większość jest pozytywnych, ale mnóstwo wydaje się niezwykle zachowawczych. Jak na przykład opinia naszego recenzenta, do której serdecznie zapraszamy. „Shadows to gra, która najprawdopodobniej zadowoli wielu fanów cyklu. Ja bawiłem się dobrze, ale jestem w stanie wypunktować minusy. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy jest to po prostu średniak. Tych, którzy dotychczas byli niezdecydowani, czy też chcieli rozpocząć od tej odsłony swoją przygodę z Assassin’s Creed, najnowsza część raczej nie zachęci” – to i więcej znajdziecie w tym tekście.

Assassin’s Creed najtaniej. Mega promocje na gry z serii

Także jest średniawo. No cóż – zdarza się, ale co to oznacza dla graczy? Moim zdaniem to idealna zachęta do tego, aby nadrobić poprzednie gry z serii. „Nowożytne” (czyli po „rewolucjach” za sprawą Assassin’s Creed Origins) gry tej marki są do siebie bliźniaczo podobne, ale w każdym przypadku warte zagrania. I do tego fani wielu ciekawych settingów znajdą tu coś dla siebie. W ten sposób możecie przecież wybrać się do Anglii za czasów podbojów wikingów, do Egiptu, Grecji czy nawet Bagdadu.

Wszystkie powyższe gry otrzymacie w formie kodu aktywacyjnego do Ubisoft Connect. To jednak tylko podstawowe wydania. Zabawa zaczyna się dopiero wtedy, gdy postanowicie kupić droższe, ale znacznie bogatsze w zawartość edycje. Jest w czym wybierać.

W ten sposób możecie nadrobić zaległości i przejść którąkolwiek z poprzedniczek, akurat, by później zainteresować się przecenionym Assassin’s Creed Shadows. Proste, tanie i skutecznie!

Źródło: Opracowanie własne