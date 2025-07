Black Flag doczeka się remake’u? Assassin’s Creed IV i zmiany na Steam

Ubisoft jeszcze niczego oficjalnie nie potwierdził, ale wszystko wskazuje na to, że „Assassin’s Creed IV: Black Flag” szykuje się do powrotu. Cicha, lecz znacząca aktualizacja na stronie gry w serwisie Steam dodała nowe opcje, których próżno szukać w oryginalnym wydaniu z 2013 roku. Dźwięk przestrzenny, regulacja poziomu trudności, zapis gry w dowolnym momencie i wsparcie dla sterowania tylko myszką – to zestaw ulepszeń, które wyraźnie sugerują coś więcej niż kosmetyczne poprawki. Dla fanów serii to ekscytująca wiadomość. Insiderzy wskazują, że remake może zostać zapowiedziany już na początku 2026 roku – a być może nawet zadebiutuje znienacka, w stylu popularnych dziś „shadow dropów”. Ubisoft ma w planach przyszłoroczne wydarzenie Forward, co stanowi idealną scenę na taki ruch. Wielu porównuje to do niedawnego cichego remastera „Obliviona” od Xboxa – niespodzianka, która podbiła internet.

Nie bez powodu to właśnie „Black Flag” ma szansę na odświeżenie. W oczach wielu graczy to najlepsza odsłona całej serii – swoboda eksploracji morza, charyzmatyczny Edward Kenway i mroczny klimat złotej ery piractwa do dziś mają status kultowy. Dla porównania, system walki morskiej z tej gry nadal uznawany jest za bardziej dopracowany niż ten z wydanego niedawno „Skull and Bones”. Fani liczą, że remake zachowa ten balans i nie pójdzie ścieżką uproszczeń.

Są jednak powody do ostrożności. Ubisoft zapowiedział zmiany w rozgrywce, a ostatnie gry spod ich skrzydeł często spotykały się z zarzutami o przewidywalność i brak duszy. Tym razem stawka jest wyjątkowo wysoka – nie chodzi tylko o grę, ale o emocje i wspomnienia związane z jedną z najukochańszych przygód w historii Assassin’s Creed.

