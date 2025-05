9 części Assassin’s Creed w drodze! Ubisoft ma ręce pełne roboty

Czy są na sali fani serii Assassin’s Creed? Według najnowszego raportu, w drodze jest aż 9 kolejnych odsłon tej kultowej marki. Wszystko wskazuje na to, że Ubisoft ma ręce pełne roboty i chce dalej monetyzować tę popularną serię.

Nowe Assassin’s Creed — aż 9 odsłon jest już w drodze

Wygląda na to, że Ubisoft nie zamierza zwalniać tempa w rozwijaniu swojej flagowej marki. Jak donosi znany insider Tom Henderson na łamach Insider Gaming, francuski gigant aktualnie pracuje nad dziewięcioma różnymi grami osadzonymi w uniwersum Assassin’s Creed. Choć część z nich została już oficjalnie zapowiedziana, wiele pozostaje na razie tajemnicą. Wśród tytułów, które z pewnością ucieszą fanów, znajduje się Assassin’s Creed Jade – mobilna odsłona osadzona w starożytnych Chinach. To najbliższa premiera serii, mimo że od jej zapowiedzi minęły już dwa lata. Równie intrygująco zapowiada się Assassin’s Creed Invictus – wieloosobowy spin-off inspirowany grami typu Fall Guys, który, według Hendersona, trafi na rynek jeszcze w 2025 roku. Ubisoft planuje wspierać ten tytuł przez co najmniej pięć lat od chwili jego premiery.

Wśród najgłośniejszych projektów znajduje się również remake Assassin’s Creed IV: Black Flag, który nosi roboczy tytuł Obsidian. Gra ma ukazać się pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku i ma szansę przypomnieć fanom, dlaczego piracka odsłona z 2013 roku wciąż uchodzi za jedną z najlepszych w całej serii. Dla mnóstwa osób to świetna wiadomość, choć sam przyznam, że nie do końca rozumiem fenomen Black Flag. Ale kto wie, może ten remake zmieni moje podejście?

Hexe i nie tylko

Niezwykle intrygującym projektem jest Assassin’s Creed Hexe, tworzony przez studio Ubisoft Montréal pod kierunkiem Clinta Hockinga – doświadczonego dewelopera, który brał udział w powstawaniu takich tytułów jak Splinter Cell: Chaos Theory i Far Cry 2. Hexe ma zaoferować „zupełnie inne” doświadczenie w porównaniu do dotychczasowych gier, bardziej przypominając Mirage niż skomplikowane RPG. Premiera planowana jest na 2027 rok, co nastąpi po zakończeniu wsparcia dla aktualnego tytułu – Assassin’s Creed Shadows.

Kolejny wielki RPG z otwartym światem nosi kryptonim Scarlet. Gra, która najprawdopodobniej zostanie wydana pod tytułem Assassin’s Creed Nebula. Zabierze graczy w niezapomnianą podróż przez trzy fascynujące lokacje historyczne: Imperium Azteków, Indie oraz region Morza Śródziemnego. To ambitny projekt, mający na celu kontynuację formuły znanej z takich tytułów jak Origins, Odyssey i Valhalla. W fazie wstępnego planowania znajdują się także inne ciekawe projekty, w tym Stardust – kolejny remake. Emerald to nowa gra sieciowa, tajemniczy RPG 3, który zadebiutuje dwa lata po premierze Scarlet, oraz Remake 3, planowany na rok później.

Mimo że plan rozwoju rozciąga się na wiele lat do przodu, widać wyraźnie, że Ubisoft traktuje serię Assassin’s Creed jako swoje kluczowe własności intelektualne. Firma ma zamiar zgłębiać jej potencjał w niemal każdym możliwym kierunku. Od gier mobilnych, przez remaki, aż po eksperymenty z grami wieloosobowymi oraz nowe RPG.

Źródło: wccftech.com