Kryj się w cieniu i morduj nieświadomych wrogów. Jest trailer Aragami 2

Twórcy Aragami 2 zdradzili więcej informacji dotyczących historii w grze. Ponownie wcielmy się w skrytobójcę wykorzystujący nadnaturalne moce. Premiera już blisko.

Deweloperzy z Lince Works udostępnili w sieci zwiastun opisujący fabułę Aragami 2. Główny bohater, Kurai musi za wszelką cenę uratować członków swojego klanu Kurotsuba spod jarzma nieprzyjaciela. W tytuł zagramy już 17 września bieżącego roku. Gra pojawi się na PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S|X oraz w Game Passie.

W Aragami 2 będziemy mogli:

Grać według własnego stylu gry (duch, dusza demon)

Ukończyć całą kampanię w pojedynkę lub z max dwoma innymi graczami w trybie kooperacji

Rozgrywać trudne misje skupione na skradaniu się, które są rozsiane po różnych lokacjach

Wykorzystać szeroki zakres umiejętności, mocy cieni i specjalnego ekwipunku

Korzystać ze zwinnego ruchu postaci, dzięki któremu poczujemy się jak ninja

Eksplorować otwarte lokacje według własnego uznania;

Kustomizować broń i uzbrojenie.

Seria Aragami to skradanki trzecio osobowe, w których motywem przewodnim bohatera jest cień. Co więcej, cykl inspiruje się mitologią azjatycką i jej architekturą w kreowaniu lokacji. Do bezszelestnego skradania się i precyzyjnego likwidowania wrogów, bohater korzysta z nadprzyrodzonych zdolności. Seria charakteryzuje kreskówkowa, a jednocześnie mroczna grafika. Jeśli interesują Was gry osadzone w we wschodniej kulturze, to koniecznie przeczytajcie nasze teksty o Ghost of Tsushima.