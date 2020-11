Among Us – nowa aktualizacja i plany twórców

Do Among Us trafiła wyczekiwana aktualizacja, która dodaje do gry sporo udogodnień. Dodatkowo twórcy podzielili się swoimi planami na rozwój gry.

Among Us to kolejny tegoroczny hit. Gra wciąż sprzedaje się doskonale i ciągle gości na szczytach list najpopularniejszych gier na Steam. Nic dziwnego, że malutkie studio Innersloth nieustannie pracuje nad nowymi aktualizacjami do swojej gry.

Twórcy udostępnili kolejną aktualizację, która wzbogaca kooperacyjną produkcję o kilka udogodnień:

Dodano opcję anonimowego głosowania. Po jej wybraniu, wszystkie głosy są oznaczone na szaro

Wprowadzono możliwość wyboru trybu wyświetlania Task Bar

Od teraz kabelki z jednego z typów zadań są dodatkowo oznaczone symbolami.

Wprowadzono przedmioty kosmetyczne do spotkań

Sabotowanie komunikacji na planecie MIRA dodatkowo kasuje pliki ochrony

Poprawiono kilka błędów

Na tym oczywiście nowości się nie skończą. Innersloth podzielili się z graczami swoimi planami na niedaleką przyszłość tytułu.

Po pierwsze, do gry trafią konta dla graczy. Pomoże to w walce z plagą oszustów, która ostatnio nawiedziła grę. Po drugie, twórcy pracują nad nową mapą. Innersloth twierdzą, że będzie ona większa od Polus, czyli największej dostępnej lokacji. Po trzecie, Among Us zostanie przetłumaczone na wiele nowych języków. Ich pełna lista zostanie ujawniona już wkrótce.

Plany są ambitne, a warto przy okazji wspomnieć, że twórcy pracują już nad kontynuacją. Choć hit Innersloth jest szalenie grywalny, to trzeba przyznać, że niektóre elementy tej produkcji są już dość archaiczne.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.