Ostatnie godziny na zdobycie docenionej sportowej strategii w Amazon Prime Gaming

Tylko do jutra do godziny 8:59 czasu polskiego subskrybenci Amazon Prime Gaming mogą odbierać Football Manager 2024.

Jeżeli posiadacie aktywną subskrypcję Amazon Prime Gaming, dziś macie ostatnią szansę na odebranie docenionej strategii sportowej. Gra jest bowiem dostępna w ofercie usługi, ale tylko do 12 lipca, czyli do jutra, do godziny 8:59 czasu polskiego. Dodać można ją do swojego konta Epic Games Store.

Jest to jedyny tego typu przypadek, ponieważ pozostałe gry-niespodzianki z okazji Prime Day będą dostępne przez cały lipiec. Mowa tutaj o Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, Amnesia: The Dark Descent, a także Marvel’s Midnight Suns. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Football Manager 2024 w Prime Gaming tylko do jutra

W ramach oferty zainteresowani posiadacze abonamentu Amazon Prime Gaming mogą do wspomnianego terminu odbierać grę Football Manager 2024. To świetna okazja dla fanów tytułowego sportu, a także miłośników produkcji strategicznych. Mamy tutaj do czynienia z najnowszą i najbardziej rozbudowaną odsłoną tej kultowej serii. Warto zaznaczyć, że gracze mogą kontynuować swoje kariery z poprzedniej edycji, a także sprawdzić szereg nowości. Od ulepszonego silnika meczowego z realistyczną fizyką piłki, przez nową rolę taktyczną odwróconego bocznego obrońcy, aż po rozbudowany system stałych fragmentów gry!

W grze pojawia się też po raz pierwszy w historii w pełni licencjonowana liga japońska J.League. Na rynku transferowym gracze mogą zmierzyć się z jeszcze bardziej wymagającą konkurencją, a także zupełnie nowymi systemami interakcji z agentami, w tym opcją przekazywania zawodników przez pośredników. System motywowania piłkarzy pozwala natomiast wyznaczać indywidualne cele i maksymalizować ich potencjał. A przynajmniej starać się go maksymalizować.

Oferta w Prime Gaming obejmuje wersję PC do aktywacji na Epic Games Store.

Źródło: Amazon