Fani serii Alien mają powody do radości – studio Survios ogłosiło, że Alien: Rogue Incursion Evolved Edition zadebiutuje 30 września na PC w wersji non-VR. To świetna wiadomość dla graczy, którzy nie posiadają gogli wirtualnej rzeczywistości, ale chcieliby zanurzyć się w klimatycznym horrorze sci-fi.

Premiera Alien: Rogue Incursion Evolved Edition na Steam już niedługo

To ruch, na który wielu czekało. Gdy Alien: Rogue Incursion zostało ogłoszone jako tytuł VR-only, część fanów serii poczuła się pominięta. Teraz Survios robi to, czego nie odważyło się zrobić Valve z Half-Life: Alyx – udostępnia swoją grę także poza światem wirtualnej rzeczywistości. Twórcy zapowiadają, że wersja non-VR nie będzie tylko “okrojoną konwersją”. Wręcz przeciwnie – ma oferować jeszcze lepszą grafikę, bardziej inteligentne i agresywne ksenomorfy oraz pełne zanurzenie w klimacie grozy znanym z filmowego uniwersum. A to dopiero początek – więcej informacji ma zostać ujawnionych w nadchodzących tygodniach. Wiemy, że gra trafi na Steam 30 września.

W grze wcielimy się w Zulę Hendricks, zbuntowaną marine z problemami z przeszłości, która trafia na planetę Purdan (LV-354) w poszukiwaniu starego towarzysza broni. Szybko okazuje się, że misja zamienia się w koszmar, gdy Zula i jej android Davis 01 zostają uwięzieni w opustoszałej bazie badawczej Castor’s Cradle, należącej do podejrzanej korporacji Gemini Exoplanet Solutions. W grze znajdziemy wszystko, co powinno przypaść do gustu fanom Obcego: klasyczne bronie jak Pulse Rifle, detektor ruchu, mroczne korytarze, klaustrofobiczne pomieszczenia i wszechobecne poczucie zagrożenia. Gracze będą musieli walczyć o przetrwanie, zbierać zapasy, odkrywać ślady dawnych wydarzeń i powoli odkrywać, co naprawdę wydarzyło się w Castor’s Cradle.

Pierwszy zwiastun już teraz budzi emocje, a premiera zapowiada się jako jeden z ciekawszych momentów tej jesieni. Jeśli marzyłeś, by poczuć na karku oddech Xenomorpha – we wrześniu dostaniesz na to idealną okazję.

Źródło: dsogaming.com