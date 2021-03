Aktualizacja PS4 8.50 już w fazie testów. Sony wprowadza nowości i usuwa jedną funkcję

Aktualizacja PS4 8.50 już trafiła na testowe serwery Sony. Wprowadza ona kilka poprawek i przy okazji dodaje do systemu konsoli nową funkcję.

Nowa generacja konsol licznie zawitała do domów graczy. Dostępność PlayStation 5 staje się coraz lepsza, ale Sony bynajmniej nie wycofuje się ze wspierania swojej poprzedniej konsoli. To wciąż żywy sprzęt i zostanie taki przez wiele lat.

PS4 nadal jest wspierane i na serwery testowe Sony zawitał świeżutki patch 8.50. Nie każdy może go przetestować, ale poniżej opisaliśmy zawarte w nim zmiany. Nie ma ich dużo, ale zmieniają całkiem sporo w stosunku do innych, podobnych aktualizacji.

Aktualizacja PS4 8.50 to nie tylko proste poprawki

Łatka tradycyjnie dba o stabilność systemu. To standard w każdej aktualizacji, jednak tym razem nie skończy się na małych usprawnieniach.

Pierwszą zauważalną zmianą jest wprowadzenie wyczekiwanej funkcji. Po wprowadzeniu aktualizacji, gracze będą mogli lepiej zarządzać czatami. Sony wprowadza możliwość wyciszania dowolnej grupy, w której się znajdujemy. Możemy to zrobić poprzez wejście w menu opcji grupy i zaznaczenie odpowiedniej opcji.

Dodatkowo ulepszono rozgrywkę online. Na ekranie sesji gry możemy skorzystać z opcji „Poproś o dołączenie”. Pozwala ona na wysłanie prośby do lidera sesji, aby zaprosił nas do wspólnej rozgrywki. Znacznie ułatwi to komunikację z innymi graczami.

Co więcej, Sony ma coś dla graczy, którzy cenią sobie prywatność. Dzięki łatce, gry, które ukryliśmy w naszej bibliotece staną się faktycznie niewidoczne. Dotychczas inni gracze mogli widzieć, że w nie gramy pomimo ukrycia, ale teraz się to zmieni.

Niestety wraz z patchem 8.50 musimy pożegnać jedną funkcję. Sony wspominało o jej usunięciu już w aktualizacji 8.00 i w końcu plany doszły do skutku.

Aktualizacja PS4 8.50 usuwa jedną funkcję konsoli

Jedna z sekcji w menu konsoli nie cieszyła się odpowiednią popularnością. Panel społeczności zostaje oficjalnie usunięty z PlayStation 4. Tworzenie grupowych wydarzeń i prywatnych grup zostało zablokowane już jakiś czas temu, a sama opcja od teraz jest niedostępna.

Póki co łatka znajduje się w fazie zamkniętej wersji beta. Sony planuje udostępnić ją wiosną, ale nie znamy konkretnej daty. Dodatkowo przetestować patch mogą jedynie wybrani użytkownicy, którzy otrzymali specjalny kod.

Warto pamiętać, że nie wszystkie opisane wyżej funkcje na pewno trafią do wiosennej aktualizacji. Jeśli któraś będzie wymagała dodatkowej pracy, to Sony może wrzucić ją do innej, późniejszej łatki. Póki co musimy czekać na podanie konkretnej daty udostępnienia zmian.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.