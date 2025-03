Świeżutka aktualizacja PS4 do pobrania. Co zmienia wersja systemu 12.50?

Aktualizacja PS4 jest dostępna do pobrania, co oznacza, że Sony nie myśli tylko i wyłącznie o obecnej generacji. Ba, przecież niedawno wydano również patch do PS3 !

Tego samego dnia Sony wydało nie tylko najnowszą aktualizację systemową do PS5, ale również i do PS4, poprzedniej generacji japońskiego giganta. Wydawać by się mogło, że firma zapomniała o tej konsoli. W końcu już od ponad roku wiemy, że nie będzie więcej gier first-party na last-geny, a pierwszym w pełni ekskluzywnym dla obecnej generacji tytułem studiów PlayStation był Marvel’s Spider-Man 2. Niemniej gry a aktualizacje to zupełnie inne sprawy – trzeba przecież cały czas dbać o bezpieczeństwo użytkowników starszych konsol.

Właśnie dlatego otrzymaliśmy malutką tak naprawdę aktualizację PS4, która w opisie zmian ma tylko jeden punkt. Niestety, nie jest to nic wyszukanego ani wprowadzającego nowości. To raczej klasyczny zestaw drobnych poprawek, choć może nieco inaczej sformułowany.

Poprawiliśmy komunikaty i użyteczność na niektórych ekranach

No i… cóż, to byłoby na tyle. Sony nie pokusiło się o konkretne opisanie zmian i nie wiemy, czego tak naprawdę dotyczy aktualizacja. Domyślać się jedynie możemy, że w praktyce drobnych zmian jest więcej, ale nadal to szczegóły, które raczej nie zainteresują przeciętnego gracza. I raczej nie ma sensu oczekiwać jakichkolwiek większych łatek do tego last-gena.

Źródło: mp1st