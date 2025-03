Pierwsze szczegóły na temat gry od warszawskiego studio Activision

Warszawskie Elsewhere Entertainment to nowy zespół wchodzący w skład studiów Activision Blizzard. W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły o ich grze!

To, co graczom szykuje warszawski oddział Activision, jest ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze – mówimy o polskim deweloperze, składającym się z weteranów tak głośnych marek jak The Last of Us czy Destiny. Po drugie – Activision już przy komunikacie ogłaszającym otwarcie biura zapewniało, że pracownicy skupią się na „definiujących gatunek grach AAA”.

Activision i Elsewhere Entertainment – pierwsza gra

Łukasz Nizik, Senior Expert Network Programmer ze studia niedawno zaktualizował swój profil na LinkedIn. W opisie jego obowiązków przy nowej grze pojawiło się kilka haseł, które rzucają nowe światło na to, nad czym Elsewhere pracuje. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że będzie to zupełnie nowa marka, osadzona w otwartym świecie i na zupełnie nowym silniku, oparta na narracji i… multiplayerze.

To dość ciekawe połączenie, bo zazwyczaj gry stawiające na multiplayer w otwartym świecie nie słyną z tego, że mają mocną warstwę fabularną. Nie wiemy jednak, czy multi ma być tylko dodatkiem czy jednym z filarów gry (raczej to drugie). Mimo wszystko to już kolejne potwierdzenie, że nie ma mowy o odświeżaniu znanej marki, a będzie to zupełnie nowe IP.

Szczególnie interesująco wygląda też kwestia silnika. Nie wiemy, o jakie narzędzie dokładnie chodzi, ale najwyraźniej nie będzie to IW Engine (w obecnej wersji dostosowanego, co ciekawe, w krakowskim Infinity Ward), na którym opierają się niemal wszystkie wydane od lat części Call of Duty. Szczegółów więcej nie ma, więc radzę uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać pierwszych, oficjalnych zapowiedzi nowej marki Activision.

Źródło: tech4gamers