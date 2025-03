Nowa gra za darmo na Steam. Psychologiczny horror

Nieco wcześniej donosiliśmy o naprawdę świetnej grze, która jest dostępna całkowicie za darmo na platformie Steam. The WereCleaner to oryginalne połączenie elementów skradankowych z komedią oraz wilkołaczym klimatem. Teraz natomiast przychodzimy do Was z czymś niemalże zupełnie innym.

Psychologiczny thriller to nowa gra za darmo na Steam

Absolution to psychologiczny horror z perspektywą pierwszoosobową. Gra zadebiutowała dwa dni temu we wspomnianym sklepie Valve i jest dostępna całkowicie za darmo. Produkcja powstała w ramach programu USC Games na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i ma oferować unikalne doświadczenie narracyjne, w którym przyjdzie nam zmierzyć się z własnym sumieniem.

W centrum opowieści znajduje się THE JUDGE – jest to tajemnicza istota, która zmusza gracza do refleksji, między innymi nad moralnością, winą i grzechami. Kluczowym elementem rozgrywki są z kolei pytania, na które należy odpowiadać szczerze, ponieważ każda próba oszustwa może zostać surowo ukarana.

Twórcy obiecują mroczną, wciągającą narrację wspartą niepokojącą stylistyką i oprawą muzyczną. Gra łączy eerie wizualia z przerażającymi dźwiękami, budując klimat, który przykuwa uwagę. Ważnym elementem są również postacie, których los zależy od decyzji podejmowanych przez gracza – ich przeznaczenie nie jest z góry przesądzone. Darmowy debiut sprawia też, że każdy może przekonać się na własnej skórze, jak wygląda konfrontacja z THE JUDGE. Może akurat Wam uda się uzyskać odkupienie.

Źródło: Steam