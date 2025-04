44 gry RPG na Steam do 20 zł. Hity AAA już za kilka złotych, jak za darmo

Jeśli tak samo jak my, nie lubicie przepłacać, to koniecznie zerknijcie na gry, które prezentujemy. Wiele z nich kosztuje „grosze” i są niemal jak za darmo! Icewind Dale: Enhanced Edition za 5,65 zł, Gothic 3 za 8,21, czy kolekcja Fallout za 17,69 zł. To naprawdę niewiele i gwarantujemy, że po przejrzeniu całej listy, nie odejdziecie od nas z pustym koszykiem.

W zestawieniu postawiliśmy na promocje związane w większości z dużymi markami. Także jest tutaj Baldur’s Gate, Dragon Agę, Pillars of Eternity, The Elder Scrolls, a nawet japońska Persona. Nie brakuje też mniejszych produkcji. Koniecznie zapoznajcie się z Dark Deity, czy Praey for the Gods.

Gry, które znajdziecie poniżej, pochodzą ze sprawdzonego sklepu Instant Gaming, który oferuje klucze na Steam. Płacić możecie na wiele sposób, w tym poprzez bezpieczne płatności BLIK. Nie ma więc obaw o to, że kod na grę do Was nie dojdzie. Zatem przeglądajcie i wybierajcie, bo naprawdę warto.

Tanie gry RPG na PC (Steam). 44 oferty w niskiej cenie (część 1)

Two Worlds II

Two Worlds II to ambitne RPG akcji stworzone przez Reality Pump, które kontynuuje historię z pierwszej części i znacznie rozwija świat Antalooru. Gracz wciela się ponownie w bezimiennego bohatera, który musi stawić czoła złowrogiemu Gandoharowi i jego ciemnej magii. Produkcja oferuje otwarty świat, bogaty system rozwoju postaci i zaskakująco rozbudowaną magię, której składanie run przypomina alchemiczne eksperymenty. Na uwagę zasługuje też system craftingu, który pozwala rozkładać przedmioty na części i budować lepsze uzbrojenie.

Choć gra miała swoje problemy techniczne, zwłaszcza tuż po premierze, z czasem doczekała się aktualizacji i dodatków, które znacznie poprawiły jej jakość. Antaloor to kraina pełna kontrastów – od pustynnych ruin po wilgotne bagna, a graczy czeka wiele zadań pobocznych, frakcji i tajemnic do odkrycia. Opowieść nie unika typowych klisz fantasy, ale nadrabia klimatem i pomysłowością. Two Worlds II to jeden z tych tytułów, który zyskuje przy dłuższym poznaniu, a fani gier w stylu Gothic czy Risen powinni czuć się jak w domu.

Dark Deity

Dark Deity to taktyczne RPG, które swoją estetyką i mechaniką nawiązuje do klasyków gatunku, takich jak Fire Emblem. Gra została stworzona przez niezależne studio Sword & Axe i zadebiutowała jako propozycja dla graczy spragnionych oldschoolowej strategii z dużym naciskiem na rozwój postaci. Rozgrywka toczy się na mapach podzielonych na siatkę, gdzie jednostki wykonują ruchy turowo i podejmują decyzje oparte na zasięgu, klasach i specjalnych umiejętnościach.

Mocnym punktem Dark Deity są relacje między bohaterami oraz nieliniowy rozwój klas, który daje duże możliwości modyfikacji drużyny. Gra oferuje też ciekawe rozwiązania, jak brak stałej śmierci jednostek, zamiast tego postaci mogą odnieść trwałe obrażenia wpływające na ich statystyki. Warstwa fabularna prezentuje się solidnie, choć nie wykracza poza klasyczne schematy fantasy. Niemniej, przyciąga sympatycznymi postaciami i konsekwentnym stylem pixel-artowym, który buduje nostalgiczną atmosferę.

Icewind Dale

Icewind Dale to klasyczne izometryczne RPG od studia Black Isle, osadzone w uniwersum Zapomnianych Krain. Gra przenosi gracza do mroźnej doliny Icewind Dale, gdzie drużyna najemników musi stawić czoła zagrożeniom, które czyhają wśród śniegów i lodowych ruin. W odróżnieniu od Baldur’s Gate, większy nacisk położono tu na eksplorację lochów i walkę niż na dialogi i politykę. System opiera się na mechanice Dungeons & Dragons w edycji 2.0, co zapewnia dużą głębię taktyczną i elastyczność w tworzeniu drużyny.

Wersja Enhanced Edition, wydana lata później, przyniosła odświeżoną grafikę i poprawki techniczne, co ułatwia wejście w tytuł nowym graczom. Pomimo upływu lat, gra zachowuje klimat surowej przygody na dalekiej północy i oferuje trudne, ale satysfakcjonujące starcia. Dla fanów klasyki CRPG to prawdziwa gratka – pełna lochów, łupów i niezapomnianych potyczek. Icewind Dale to idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie staroszkolne podejście do opowieści i walki.

Gothic 3: Forsaken Gods

Gothic 3: Forsaken Gods to samodzielny dodatek do trzeciej odsłony kultowej serii, który niestety zapisał się w pamięci graczy bardziej jako rozczarowanie niż tryumf. Produkcja od Trine Games miała za zadanie domknąć historię Bezimiennego, ale przez liczne błędy i niespójności fabularne nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Gra została wydana w stanie surowym, pełnym bugów, co odbiło się szerokim echem w społeczności fanów Gothic.

Z czasem pojawiła się wersja Enhanced Edition, która naprawiła wiele problemów, choć rdzeń pozostał ten sam – krótka kampania, uproszczona struktura świata i brak głębi znanej z wcześniejszych części. Mimo to, dla największych fanów serii Forsaken Gods może stanowić swego rodzaju ciekawostkę i sposób na domknięcie przygody Bezimiennego. Jeśli podejść do gry z odpowiednim dystansem, można w niej znaleźć odrobinę tego starego klimatu. Ale nie oszukujmy się, to raczej epilog niż pełnoprawna kontynuacja.