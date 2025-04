W miniony weekend mogliście zapoznać się z dwoma ciekawymi tytułami, które są dostępne na platformie Steam całkowicie za darmo. Dla przypomnienia: pierwszy to Knight Light, klimatyczna przygodówka akcji ze sporą ilością walki. Druga darmówka to z kolei dość intrygujący horror Discussion Over Dinner. Dzisiaj, a więc na dobry początek tygodnia, przychodzimy do Was z kolejnymi prezentami.

Nowe gry za darmo na Steam. Prezenty na PC

Lista prezentuje się następująco:

Gameday Mayhem!! to zwariowana produkcja przeznaczona do grania w trybie rywalizacji dla dwóch osób. Łączy ona w sobie chaos futbolu amerykańskiego z elementami komedii. Rywalizujemy w lokalnym multiplayerze, biegając, unikając i strzelając do siebie (czasem z… broni?) w dynamicznych, bo trwających raptem trzy minuty pojedynkach. Gra obsługuje gamepady oraz wspólną klawiaturę. Warto także zaznaczyć, że tytuł wspiera funkcję Remote Play Together, dzięki której można grać online ze znajomymi.

This is the last time to minimalistyczne doświadczenie narracyjne z perspektywą pierwszoosobową. Tytuł oferuje mroczny klimat i przeżycie ostatniego dnia pracy Jona. To krótka historia, bo trwa zaledwie od 5 do 10 minut. Gra skupia się przede wszystkim na atmosferze oraz dźwięku, który nie tylko podkreśla nastrój, ale daje wskazówki. Jak zapewnia też sam twórca, tutaj każdy szczegół ma swój cel.

Zui’s Witch Academy jest grą typu boss rush z elementami roguelike. Naszym zadaniem jest tutaj zbudowanie talii, zaś do dyspozycji mamy tutaj 18 unikalnych kart. Swoich sił możemy spróbować na trzech różnych poziomach trudności, a bossów, z którymi się zmierzymy, jest w sumie osiem.

SIMPWALK to z kolei krótka produkcja typu collect-a-thon w stylu side-scrollera. W grze wcielamy się w maskotki HOLORO: Udina, Merakyata oraz Toaster-kuna. Każda postać ma unikalne umiejętności i musi przrejść różnorodne etapy, zbierając monety na organizację imprezy rocznicowej Hololive ID.

