Nowa gra twórców This War of Mine stawia na akcję. Project 8 w pierwszych szczegółach

11 Bit Studios szuka deweloperów do pracy nad nowym projektem. Ogłoszenia studia wskazuje, że nowa gra polskiego zespołu nie będzie strategią.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że twórcy This War of Mine i Frostpunk pracują nad nowymi grami. Mówi się o aż trzech różnych projektach, z czego jeden z nich powinien zostać zaprezentowany na przełomie I i II kwartału bieżącego roku. Pozostałe gry powinniśmy ujrzeć niedługo później, najpewniej do końca roku.

Dzięki ofertom pracy w 11 Bit Studios wiemy, jak ma wyglądać jedna z omawianych gier. Z ogłoszenia dotyczącego pracy jako Lead Gameplay Designer dowiadujemy się, że tajemnicze Project 8 to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby.

Deweloper na wspomnianym stanowisku zajmie się między innymi zaprojektowaniem ekonomii, systemu przedmiotów, designem poziomów i balansowaniem rozgrywki. Dodatkowo ogłoszenie wspomina o pracy w Unreal Engine, co akurat nie jest zbyt dużym zaskoczeniem. Studio już wcześniej zapowiadało, że Project 8 powstanie właśnie dzięki technologii Epic Games, a konkretnie z wykorzystaniem UE5.

Na tym konkrety się kończą. Zapowiedź produkcji powinniśmy ujrzeć już niedługo. Nie zdziwię się, jeśli Project 8 pojawi się na zbliżających się wielkimi krokami targach E3. Musimy więc jeszcze chwilę zaczekać.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.